Cate Blanchett is stijlicoon van het jaar MVO

17u28 0 Celebrities Online magazine InStyle heeft prijzen uitgedeeld aan de best geklede acteurs en actrices op de rode loper.

Photo News Cate Blanchett ging aan de haal met de award voor stijlicoon van het jaar.

De InStyle Awards staan bekend als een ode aan goed gekleed Hollywood, maar ook aan de make-up artiesten en stylisten die het allemaal mogelijk maken. Cate Blanchett was de grote winnaar van de avond, en mocht dan ook opvallen in een felrode, gestreepte outfit. Daarnaast willen we u de vele andere geslaagde looks ook zeker niet onthouden.

Photo News Zendaya in Schiaparelli Fall 2017 Couture.

Photo News Selena Gomez in Jacquemus.

Photo News Heidi Klum in Vionnet.

Photo News Ellen Pompeo in een felroze jurk van Co.

Photo News Demi Lovato in Alice + Olivia.