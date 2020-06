Cate Blanchett heeft "klein" ongeval met kettingzaag: “Alles oké” SDE

05 juni 2020

19u06

Bron: Metro UK 0 Celebrities C ate Blanchett (51) en kettingzagen: het is geen goede combinatie. In de podcast ‘A Podcast of One’s Own’ verklapte de actrice namelijk dat ze onlangs een ongelukje had met zo'n machine.

Toen Julia Gillard, de voormalige premier van Australië, wilde weten hoe het met Cate Blanchett was, antwoordde de actrice nonchalant: “Prima! Ik heb gisteren een beetje een ongeval met een kettingzaag gehad. Dat klinkt ongelofelijk opwindend, maar dat was het niet. Apart van een kleine snee in m'n hoofd, is alles oké." Gillard kon haar oren niet geloven en antwoordde: “Wees voorzichtig met die kettingzaag. Je hebt zo’n beroemd hoofd, ik denk niet dat mensen willen zien dat er sneeën in zitten." “En ik wil het graag op m’n schouders houden", lachte Blanchett daarop.

De actrice brengt haar lockdown door in East Sussex, samen met haar echtgenoot Andrew Upton en hun kinderen Dashiell (18), Roman (16), Ignatius (12) en Edith (5). Cate besloot om een jaar vrijaf te nemen van acteren om haar oudste zoon te helpen in z'n laatste jaar middelbare school, maar dat draaide anders uit. “Ik nam het jaar vrijaf om bij hem te zijn en hem te steunen in de examenperiode. Maar nu is alles wat met examens te maken heeft gewoon verdwenen omdat de scholen toe zijn. Ik blijf over met een 18-jarige die eigenlijk helemaal niets met me te maken wil hebben", lacht ze. “Het is dus een beetje verwarrend, maar ook geen al te groot probleem: we maken het allemaal goed."

