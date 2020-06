Casting director ‘Mrs Doubtfire’ haalt herinneringen op aan Robin Williams: “Hij was gewéldig met kinderen” MVO

Janet Hirshenson, casting director van de film 'Mrs Doubtfire', heeft in een recent interview enkele herinneringen opgehaald aan acteur Robin Williams. Hij vertolkte in 1993 de hoofdrol in de populaire komedie, maar stapte in 2014 uit het leven. "Hij had echt een hart voor kinderen", aldus Janet. "Ik denk nog vaak aan hem terug."

In ‘Mrs Doubtfire’ speelt Williams een vader van drie, die zijn relatie ziet stranden. Om toch nog dicht bij zijn kroost te kunnen zijn, bedenkt hij een vrouwelijk alter ego: mevrouw Doubtfire, een nanny die hen de hele dag in de gaten houdt.

“Ik herinner me de dag waarop de kinderen auditie kwamen doen heel goed”, zegt Hirshenson. “We hadden onze favoriete kandidaten uitgenodigd voor een screentest samen met Robin. Hij improviseerde vaak tijdens zulke testen. Dat was ‘zijn ding’. Het was ook belangrijk voor ons dat we acteurs zouden vinden die hem op dat gebied konden bijhouden. Maar met de kinderen lag het anders. Het was echt aandoenlijk om te zien hoe hard Robin probeerde om zich aan het script te houden, om hen betere kansen te geven.”

De vijfjarige Mara Wilson, die uiteindelijk de rol van de jongste dochter kreeg, was gek op hem. “Ze konden fantastisch met elkaar overweg. Ze was een van die extraverte kinderen die niet geïntimideerd raakten door Robins energie.”

Wilson, die na ‘Mrs Doubtfire’ een zeer gewilde kindactrice werd, was later nog te zien in ‘Matilda’ en ‘Miracle on 34th Street’. “Dankzij Robin kreeg ik de liefde voor het acteren te pakken”, zei de jonge vrouw daar later zelf over. “Hij kon me altijd aan het lachen brengen op de set, als ik een moeilijke dag had. Hij improviseerde dan bijvoorbeeld een rap over het leven van mieren. En hij gebruikte eetstokjes als antennes.”