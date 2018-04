Cast 'Jersey Shore' feest erop los in reboot: "Maar de kater is zoveel zwaarder nu" SD

08 april 2018

12u20

Bron: ANP 1 Celebrities De castleden van 'Jersey Shore' zijn het ruziën nog niet verleerd, blijkt in de reboot van de show. Maar volgens Nicole 'Snooki' Polizzi zit daar niets dan liefde achter. "We bekvechten omdat we een familie zijn", aldus de realityster.

'Jersey Shore' startte in 2009 en liet het leven zien van een groepje jongeren van Italiaans/Amerikaanse-afkomst, wiens leven voornamelijk bestond uit feesten, drinken, zonnebanken en de sportschool. De show werd de populairste van zender MTV tot dan toe.

Het succes zat 'm volgens de castleden in de echtheid van de groep. "Veel mensen op tv laten maar één kant van zichzelf zien. Ze gedragen zich anders als de camera draait, zorgen dat ze er dan beter uitzien. Wij hebben dat nooit gedaan; we zijn wie we zijn. En dat waardeerden de fans", aldus Jenni 'JWoww' Farley.

IT'S VACAY TIIIME! Here's your first extended look at #JSFamilyVacation, coming at you Jerzday, April 5th at 8/7c on @MTV ✊ pic.twitter.com/5xM8QxoPlW Jersey Shore(@ JerseyShore) link

Subcultuur

De twee dames, die na het einde van 'Jersey Shore' samen te zien waren in spin-off Snooki & JWoww, zijn er trots op dat zij de wereld hebben kunnen laten kennismaken met hun subcultuur. Nicole: "Sommige kijkers zullen in eerste instantie hebben gedacht: wat zijn dit in godsnaam voor mensen? Maar de meesten hadden al snel een klik met ons. Juist omdat we ons niet anders voordeden dan we waren. Veel mensen die afwijken van het standaard plaatje voelen zich daar onzeker door. Nu konden ze een groep mensen zien die ook anders waren, maar daar trots op zijn."

Nicole en Jenni zijn samen met Mike 'The Situation' Sorrentino, Paul 'Pauly D' DelVecchio, Vinny Guadagnino, Ronnie Ortiz-Magro en Deena Cortese vanaf zondag te zien op MTV met de reboot 'Jersey Shore Family Vacation'. De castleden aasden al een tijdje op een comeback, vertelt Jenni. "We hebben echt een obsessie met elkaar. En we kijken allemaal met heel veel plezier terug op de originele show. Voor mijzelf was het de basis van alles wat ik daarna heb gedaan. Ik heb zelfs mijn man leren kennen tijdens de opnames, dus eigenlijk zijn mijn twee kinderen ook een product van 'Jersey Shore'."

Dat de cast inmiddels wat ouder is, merken de dertigers soms wel. "We kunnen nog net zo hard feesten als vroeger hoor", stelt Nicole. "Maar de kater is zoveel zwaarder nu. We doen er langer over om weer op kracht te komen. Maar daarna drinken we gewoon weer verder."

