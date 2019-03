Cast ‘90210' kwam samen na de dood van Luke Perry TK

19 maart 2019

10u17

Bron: ANP 0 Celebrities Na de dood van Luke Perry hebben verschillende castleden van ‘Beverly Hills, 90210' elkaar opgezocht. Brian Austin Green vertelde maandag in zijn podcast dat de groep acteurs samenkwam in het huis van Gabrielle Carteris, Andrea in de serie.

Brian noemde geen namen, maar zei wel dat hij sommige oud-collega's al bijna twintig jaar niet had gezien. "Het voelde heel dubbel. Aan de ene kan is het goed elkaar weer te zien, maar wat een vreselijke reden om dat te doen."

Volgens de acteur, die David speelde in de hitserie uit de jaren 90, bleef Luke altijd zichzelf. "Hij was echt een coole gast. Hij was zo iemand waar niemand een slecht verhaal over had. En hij was altijd Luke, waar je 'm ook zag, wanneer je 'm ook zag en wat er ook speelde in zijn leven. Ik voel me extreem gelukkig dat ik hem heb gekend. Hij wordt gemist."

Brian vertelde dat hij Luke na zijn overlijden op 4 maart nog een sms'je heeft gestuurd. "Ik wist natuurlijk wel dat hij me niet terug zou sms'en, maar op een bepaalde manier hoop je dat ergens toch, of in ieder geval dat hij dat meekrijgt. En ik weet dat dat zo is, ik weet dat hij van boven meekijkt met een glimlach op zijn gezicht.”