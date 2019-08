Casey Affleck steunt #MeToo-beweging, ondanks eigen reputatie (+ zijn nieuwe film roept controverse op) SD

06 augustus 2019

18u43

Bron: PageSix/Elle 0 Celebrities Casey Affleck (43) is een groot supporter van de #MeToo-beweging. Dat heeft de acteur in de podcast van collega Dax Shepard (44) gezegd. Dat hij zijn steun niet altijd even duidelijk heeft gemaakt, heeft volgens Affleck te maken met de beschuldigingen van seksueel wangedrag die hem omringen.

“Wie is er nu geen voorstander van de #MeToo-beweging? Bestaat dat?” vraagt Casey Affleck zich luidop af in de podcast ‘Armchair Expert’ van collega-acteur Dax Shepard. “Dat er echt mensen bestaan die zeggen: ‘Wij geloven niet in gelijkheid. We denken dat de werkplek een gevaarlijke omgeving moet zijn voor sommige mensen en niet voor anderen.’ Dat is echt absurd.” Al vervolgt hij: “Maar het is heel, heel erg moeilijk om erover te praten, en dat maakt me bang. Voornamelijk omdat de waarden van de beweging me zo nauw aan het hard liggen; gewoon de manier waarop ik ben opgevoed, ze zitten ingebakken in mijn eigen waardensysteem.”

Dat zijn eigen reputatie een behoorlijke deuk heeft opgelopen, maakt het ook moeilijker om over die waarden te praten, zegt Affleck. “De manier waarop er door sommige mensen over mij gedacht wordt, is zo tegenstrijdig met wie ik echt ben, en dat is erg frustrerend. En dat ik er niet over kan praten, is moeilijk. Ik wilde echt mijn steun uiten, maar had het gevoel dat ik beter kon zwijgen, zodat ik niet in strijd leek te zijn met iets dat ik echt wilde verdedigen.”

Producent Amanda White beschuldigde Casey van seksueel wangedrag tijdens het filmen van ‘I’m Still Here’, in 2010. Casey zou onder meer ongewenste avances hebben gemaakt, agressieve berichten hebben gestuurd toen zij weigerde een hotelkamer met hem te delen en in haar kamer seks hebben gehad met andere vrouwen. Ook de cinematograaf van dezelfde film, Magdalena Gorka, beschuldigde Casey van seksueel wangedrag. Affleck heeft de beschuldigingen altijd ontkend, en heeft uiteindelijk een schikking getroffen met beide vrouwen.

Controversiële nieuwe film

Momenteel is de jongere broer van Ben Affleck volop bezig met de promotie van zijn nieuwe film, ‘Light Of My Life’, die geschreven en geregisseerd werd door de Oscarwinnaar. Daarin doodt een mysterieuze pest alle vrouwen, op één meisje na - Afflecks dochter. Op sociale media wordt al snel het verband gelegd tussen de zaak rond seksueel wangedrag, en deze nieuwe film. Want het is wel héél toevallig dat Affleck nu een film maakt waarin hij de redder van het vrouwelijke geslacht is, toch? En waarin er amper vrouwen te zien zijn? Nee, zegt de acteur. “Ik schreef en maakte deze film voor al deze dingen deel van de conversatie gingen uitmaken”, vertelt hij. “Ik hoop dat mensen een open vizier kunnen houden en verantwoordelijk en gematigd zijn in hun reacties. En dat mensen voor zichzelf zullen spreken. Het is niet iets dat ik kan controleren.”

Enkele creatieve Twitter-gebruikers hechtten in ieder geval weinig belang aan die uitspraak en gaven onderstaande sarcastische reacties op het nieuws. Zo schreef iemand: “Casey Affleck regisseert zichzelf in een post-apocalyptisch drama over een wereld waarin vrouwen hem niet kunnen aanklagen voor seksueel wangedrag omdat hij hen allemaal uit het scenario geschreven heeft." En iemand anders bedenkt zich: “De vrouwen leven nog, ze proberen alleen Casey Affleck te vermijden.”

Wanneer de film in ons land te zien zal zijn, is nog niet geweten.

"Casey Affleck Directs Himself in Post-Apocalyptic Drama about World Where Women Can't Sue Him For Sexual Harassment Because He's Written Them All Out of The Script." https://t.co/wayHcsYIzx Chrissy Shackelford(@ ChrissySh) link

The women are still alive, they’re just avoiding Casey Affleck https://t.co/UN9lTF2p5O Lib(@ liabzann) link