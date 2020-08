Carrièreswitch bij Paris Hilton: van model en DJ tot kunstenares JV

21 augustus 2020

13u50 0 Celebrities In juni vertelde Paris Hilton (39) nog dat ze, nu ze bijna 40 is, hoopt verlost te zijn van haar imago als ‘dom blondje’. Samen met haar vriend, Carter Reum (39), wou ze een nieuwe toekomst tegemoetgaan. En dat lijkt ze nu ook effectief te doen, als kunstenares dan nog wel.

De carrière van model, DJ, actrice en popster Paris Hilton neemt opnieuw een nieuwe wending. Als we de Amerikaanse blondine mogen geloven, wordt ze een nieuwe grote naam in de kunstwereld. Voor fans komt die carrièreswitch als een verrassing, maar Hilton vertelt dat het helemaal geen bevlieging is. “Ik hou al mijn hele leven van kunst. Al sinds ik een klein meisje was, ben ik een kunstenares”, vertelt ze in een interview aan Forbes.

Op Instagram deelde ze al enkele creaties, waaronder haar allereerste werk, ‘I Dream Of Paris’. Het schilderij was tot vorige week zelfs te bezichtigen in de Corey Helford gallerij in Los Angeles als onderdeel van de show ‘Sweet Sixteen’. Het werk zal geveild worden ten voordele van de Starlight Children’s Foundation, voor al zeker meer dan 40.000 euro. Hilton vertelde nog dat het schilderij symbool staat voor de dromen en doelen die ze had toen ze jonger was. We zijn benieuwd wat veelzijdige Paris nog allemaal in petto heeft!