Carrière van Shia LaBeouf lijdt onder zijn arrestaties

13 maart 2018

16u45

Bron: ANP 0 Celebrities De agenda van Shia LaBeouf is de komende maanden angstvallig leeg. De 31-jarige acteur kwam vorig jaar meermaals in opspraak wegens aanvaringen met de politie en merkt nu dat de filmwereld huiverig is met hem te werken.

"Ik heb niets meer. Niemand geeft me nu een kans", zegt Shia in een interview met Esquire. "Spike Lee werkt aan een nieuwe film, ik sprak hem daarover. Hij is naar de geldschieters gegaan en heeft geprobeerd mij in zijn film te krijgen, maar de geldschieters zeiden 'nee'. En zo eindigt mijn avontuur met Spike Lee voor deze film."

Shia is echter niet van plan bij de pakken te blijven zitten. "Ik moet leren leven met mijn fouten en mijn eigen stoep schoonvegen voor ik weer aan het werk kan. Ik probeer creatief te blijven en te leren van mijn fouten."

Domoor

De 'Transformers'-acteur ging afgelopen zomer uit zijn dak tegen agenten in Savannah, in de Amerikaanse staat Georgia. Shia schold de agenten uit toen hij werd opgepakt wegens openbare dronkenschap. Ook slingerde de acteur racistische opmerkingen naar het hoofd van een van hen. "Wat in Georgia is gebeurd, is beschamend", zegt Shia in het interview. Hij vat het voorval samen met de woorden 'white privilege, wanhoop en rampspoed'. "Ik heb er een rommeltje van gemaakt." Shia kwam vorig jaar ook meermaals in aanraking met justitie vanwege een kunstproject, tevens een protest tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Ook ging hij in een dronken bui uit zijn dak in een bowlingcentrum. "Ik ben een domoor, mijn publieke uitbarstingen zijn mislukkingen."