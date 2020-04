Carrière Kristen Bell ging maar moeizaam van start: “Ik kreeg te horen dat ik niet mooi genoeg was” SDE

02 april 2020

18u27

Bron: Variety 1 Celebrities Momenteel gaat het Kristen Bell (39) voor de wind, met rollen in ‘The Good Place’, ‘Frozen' en ‘Bad Moms’. Maar er was een tijd waarin ze het veel moeilijker had om aan werk te komen, vertelt ze aan Vanity Fair. De reden? Kristen viel niet in een hokje te duwen.

In het interview denkt Kristen Bell terug aan het begin van haar carrière, die maar moeilijk van de grond kwam. “Na een auditie kreeg ik de feedback: ‘Wel, je bent niet mooi genoeg om ‘het mooie meisje’ te spelen, maar je bent ook niet eigenaardig of vreemd genoeg om ‘het vreemde meisje’ te spelen’", haalt ze de schouders op. “Ik dacht toen: ‘Oké, betekent dit nu dat ik geen acteur kan zijn? Wat betekent dit?’" En het was geen eenmalige gebeurtenis, zegt de actrice: “Ik kreeg die feedback na elke auditie.”

Gelukkig voor haar veranderde dat na een tijdje. “Toen ik ouder werd, zijn die vakjes veranderd en bijna volledig verdwenen. Op dit moment heb je een hele grijze zone waarin je prachtige verhalen kunt vertellen, over dimensionale mensen die niet maar één ding moeten zijn.”

“We zijn niet meer in de jaren 80, waar er een populair meisje moest zijn en een nerd, die uiteindelijk de jongen wist te versieren”, zegt Bell. “Zo zit het niet meer in elkaar en daar ben ik erg dankbaar voor. Het creëert veel mogelijkheden voor iedereen om te spelen en te doen alsof, wat het leukste onderdeel van onze job is.”

