Carrière en kinderwens gooiden roet in het eten: daarom wil Mary-Kate Olsen scheiden van Olivier Sarkozy

23 mei 2020

10u57

Bron: People 1 Celebrities Ze waren vier jaar en een half getrouwd, maar het sprookje tussen Mary-Kate Olsen (33) en haar echtgenoot Olivier Sarkozy (50) is definitief uit. Terwijl Mary-Kate vecht om een spoed-scheiding te bewerkstelligen, lekken steeds meer details over de breuk uit.

Een van de grootste struikelblokken in de relatie tussen Mary-Kate Olsen en haar Olivier Sarkozy - halfbroer van de voormalige Franse president Nicolas - bleek haar opkomende kinderwens. “Een paar jaar geleden was een baby geen prioriteit voor haar", weet een bron te vertellen aan People. “Maar dat is veranderd." Olivier kon zijn vrouw daarin echter niet volgen. “Hij heeft al twee volwassen kinderen en wil er geen meer. Mary-Kate dacht dat hij wel zou plooien wat kinderen betreft, maar dat doet hij niet."

Huisvrouw

Daarnaast zou ook het harde werken van z'n vrouw een doorn in het oog van Olivier geweest zijn. Het voormalige kindsterretje runt namelijk - samen met tweelingzus Ashley - twee succesvolle kledinglijnen: The Row en Elizabeth and James. “Mary-Kate werkt extreem hard en focust zich helemaal op haar bedrijf”, klinkt het. “Haar werkschema is enorm gedisciplineerd. Ze is het type mens dat niet klaagt over een werkdag die twaalf uur duurt. Olivier heeft haar drive en haar passie nooit begrepen. Hij had het geweldig gevonden om een huisvrouw te hebben.”

Het botste dan ook regelmatig tussen de twee voormalige geliefden. “Olivier houdt ervan om naar tropische locaties te reizen met z'n Franse vrienden. Aangezien zij nooit vakantie neemt, is hij al verschillende keren zonder haar op reis geweest." Dat bleek uiteindelijk een echt breekpunt te zijn geweest: “Mary-Kate is enorm gefocust op haar carrière, en hij wilde dat ze vaker beschikbaar zou zijn. Maar je kan een meisje die al sinds haar twintigste miljonair is niet zomaar controleren.”

Spoedprocedure

Het komt voor hun omgeving dan ook niet echt als een verrassing dat Mary-Kate op 17 april de scheiding aanvroeg. Helaas worden scheidingen in New York omwille van het coronavirus niet behandeld, waarop de voormalige actrice een spoedprocedure indiende. Ze gaf aan dat ze vreesde uit haar huis gezet te worden, omdat Olivier zonder haar medeweten de huur had stopgezet. Aangezien zowat heel New York stil ligt, is naar een nieuwe woning zoeken ook moeilijk. Een rechter wees haar verzoek echter af.

