Carrie Underwood vreest dat ze er voorgoed anders uit zal zien na meer dan 40 hechtingen in gezicht MVO

Carrie Underwood vreest dat ze er voortaan een beetje anders uit zal zien. De zangeres kreeg namelijk veertig tot vijftig hechtingen nadat ze in november thuis van de trap was gevallen. Ze brak daarbij haar pols, maar moest ook behandeld worden aan snijwonden en schrammen in haar gezicht. Dat heeft Carrie laten weten aan haar fanclub, meldt Entertainment Tonight.

De 34-jarige countryzangeres kwam lelijk ten val op de trap voor haar huis in Nashville. "Het is gek hoe zo'n 'normaal ongelukje' je leven zo kan veranderen", schrijft ze aan haar fans. Carrie is herstellende, "maar ik zie er niet helemaal hetzelfde uit".

Na de val moest de zangeres haar optredens afzeggen, maar toch is ze positief over 2018. "Het wordt een geweldig jaar. Maar als ik straks klaar ben om weer voor de camera te verschijnen, hoop ik dat jullie begrijpen dat ik er iets anders uitzie."