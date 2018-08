Carrie Underwood krabbelt recht na ongeval waarbij ze 50 hechtingen in gezicht kreeg TDS

02 augustus 2018

22u50

Bron: Redbook 0 Celebrities Het gaat weer de goede kant op met Carrie Underwood. In een interview met Redbook geeft ze toe dat 2017 voor haar een a nnus horribilis was, met "meer downs dan ups'. Een op het eerste gezicht banaal ongeval dreigde haar leven drastisch te veranderen.

"Er is heel wat gebeurd in 2017, tijdens mijn 'off year'", vertelt de zangeres. Ze viel in november vorig jaar bij haar thuis in Nashville van de trap, en die val had veel verdere gevolgen dan eerst gedacht. Ze brak haar pols, maar moest ook behandeld worden voor diepe snijwonden en schrammen in haar gezicht. De zangeres kreeg veertig tot vijftig hechtingen in het gelaat, en ze vreesde dat ze er al voor altijd anders zou uitzien.

“Het is gek hoe zo’n ‘normaal ongelukje’ je leven zo kan veranderen”, schreef ze toen aan haar fans. "Ik ben herstellende, maar ik zie er niet helemaal hetzelfde uit". Na de val moest de zangeres haar optredens afzeggen, maar toch bleef ze positief over de toekomst. “Maar als ik straks klaar ben om weer voor de camera te verschijnen, hoop ik dat jullie begrijpen dat ik er iets anders uitzie.”

Angst

Aan Redbook vertelt ze dat ze lang met die angst heeft gekampt. "Als je zo gewond raakt denk je in het begin: waar gaat eindigen? Je weet het gewoon nooit. Het heeft ook te maken met perceptie, want telkens ik mezelf in de spiegel keek zag ik de gevolgen. Terwijl de mensen om mij heen daar helemaal niets van merkten". Carrie gaat verder: "Mensen kijken niet altijd naar jou zoals jij het denkt. Ze zien andere dingen dan jij denkt dat ze zien, wanneer ze naar je kijken. Dat was een goede les die ik geleerd heb".

Na haar ongeval verschenen enkele kwetsende artikels, zegt de zangeres. Sommige denken dat Carrie het hele gebeuren heeft verzonnen voor de roem, terwijl anderen denken dat ze een mislukte plastische ingreep had ondergaan.

"Een beetje triest", vindt de zangeres. "Want ik werkelijkheid droom ik er enkel van om iets te laten doen aan de littekens. Maar ik probeer me van al die verhalen niet veel aan te trekken. Ik probeer gewoon mijn zoon op te voeden en mijn leven te leiden".

Dit was de eerste foto die Carrie deelde na het ongeval:

When in 5 degree weather, wrap your @caliabycarrie scarf around your neck and face...you keep warm AND look like an awesome winter snow ninja! #WinWin #StayThePath #LetItSnow #BabyItsColdOutside ❄️ ⛄️ Een foto die is geplaatst door null (@carrieunderwood) op 27 dec 2017 om 21:30 CET