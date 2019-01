Carrie Underwood bevallen van zoontje MVO

24 januari 2019

07u18

Bron: ANP 0 Celebrities Carrie Underwood heeft maandag haar tweede zoontje verwelkomd. Dat maakten de zangeres en haar echtgenoot woensdag bekend op Instagram.

“Jacob Bryan Fisher kwam maandag in de vroege uurtjes ter wereld”, schreef Carrie op Instagram bij een foto van het mannetje in de armen van haar man, voormalig footballspeler Mike Fisher. “Zijn moeder, vader en grote broer zijn blij dat God hen vertrouwt om voor dit kleine wonder te zorgen.”

Het eerste zoontje van het stel, Isaiah, wordt volgende maand vier. Carrie meldde in augustus dat ze zwanger was van een tweede spruit. Een paar weken later maakte ze bekend dat ze het jaar ervoor drie miskramen had gehad.