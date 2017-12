Carrie Fisher schreef zelf haar grappigste dialogen in 'Star Wars: The Last Jedi' MVO

"Er is een moment waarop Leia tegen Luke Skywalker zegt: 'Ik weet wat je gaat zeggen... Ik heb mijn haarstijl veranderd.' Dat was enorm grappig, en het was volledig haar eigen idee," knikt Johnson. "Ze had constant van die goede ideeën om de film meer leven in te blazen. Ook het stukje waarin Leia tegen generaal Holdo zegt: 'Zeg jij het maar, ik heb het al vaak genoeg gezegd', wanneer ze bijna gelijktijdig 'May the force be with you' zeggen, heeft Carrie toegevoegd."

Johnson probeerde naar eigen zeggen zo veel mogelijk suggesties van Fisher in de film te verwerken. "We zaten vaak samen om haar ideeën te bespreken. Dan voerde ze me grappige passages en coole one-liners. Zij was de voornaamste reden dat ik zoveel meer humor dan normaal in het script heb verwerkt."