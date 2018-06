Carrie Fisher had relaties met David Bowie én Freddie Mercury, nadat ze hen ontmoette op feest van Mick Jagger MVO

27 juni 2018

09u04 0 Celebrities Carrie Fisher, beter bekend als prinses Lea uit 'Star Wars', zou een relatie hebben gehad met zowel David Bowie als Freddie Mercury.

Dat staat te lezen in een recent uitgebracht biografie van de actrice, die in december 2016 is overleden. Ook het leven van haar moeder, Debby Reynolds, wordt daarin beschreven.

Tijdens een party van Rolling Stones legende Mick Jagger in 1973 zou ze beide artiesten voor het eerst tegen het lijf zijn gelopen. Op dat moment was ze zelf nog niet zo heel bekend, want 'Star Wars' lag nog 4 jaar in de toekomst. Mercury identificeerde zich destijds nog als biseksueel, vandaar dat hij ook nog relatie met vrouwen begon. Bowie was echter nog getrouwd met zijn ex, Angie, en ook Fisher zélf was getrouwd met Paul Simon.

Hebben Fisher en Bowie hun partners dan echt bedrogen? We zullen het waarschijnlijk nooit zeker weten, want jammer genoeg zijn alle celebrity's die er iets mee te maken hebben al overleden, op Simon (76) en Jagger (74) na, en die houden de lippen stijf op elkaar.