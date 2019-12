Carrie Fisher eerst niet onder de indruk van ‘Star Wars’: “Een klein sciencefictionfilmpje” SDE

27 december 2019

21u42

Bron: People 0 Celebrities De in 2016 overleden Carrie Fisher is voornamelijk bekend als prinses Leia uit de ‘Star Wars’-saga, maar oorspronkelijk had de actrice niet veel vertrouwen in het potentieel van de film. Dat zegt haar goede vriendin Sue Cameron in een interview met People.

“Ze vertelde haar moeder: ‘Ik heb een rol in een of ander klein sciencefictionfilmpje’", vertelt Sue Cameron, die meer dan 40 jaar lang bevriend was met Carrie Fisher. “Zo bekeek zij het simpelweg.”

Maar hoe ouder Carrie werd, hoe meer de rol van prinses Leia voor haar ging betekenen. “In het begin had ze geen emotionele band met de rol”, zegt Sue. “Ze was geshockeerd door het fenomeen en bleef verbaasd door de reikwijdte ervan. In het begin moesten ze Carrie echt nog ompraten om naar die Star Wars-conventies te gaan en fans te ontmoeten, maar later ontdekte ze hoe fijn ze het eigenlijk vond. Ze deed er niet stom over. Het zorgde ervoor dat ze zich goed voelde. En het was opbeurend voor haar. Ze was als een klein meisje, die erg opgewonden kon worden.”