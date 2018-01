Carrièreswitch voor Johnny Depp: van acteur naar gitarist bij Marilyn Manson MVO

10u33 0 YouTube Johnny Depp vervoegt binnenkort misschien de band Marilyn Manson. Celebrities Johnny Depp heeft zijn hernieuwde 'bad boy'-imago blijkbaar omarmd. Nadat hij al te zien was in een expliciete videoclip van Marilyn Manson, zou hij zich binnenkort misschien wel permanent bij de band kunnen aansluiten.

Manson zelf liet dat weten via Twitter. "Johnny overweegt een plekje als gitarist," schreef hij. "Klinkt dat niet geweldig?"

De aankondiging is minder verrassend dan ze lijkt. In het verleden werkten de twee artiesten al samen voor verschillende projecten, zoals muziekvideo's. De meest recente video's waarin Depp te zien was waren "SAY10" en "KILL4ME", twee nummers van het album 'Heaven Upside Down'.

En ja hoor, Depp speelt wel degelijk gitaar, en het zou niet de eerste keer zijn dat hij dat binnen een band doet. In 2015 richtte hij samen met Alice Cooper, Joe Perry, Guns and Roses bassist Duff McKagan en hun drummer Matt Sorum de groep 'Hollywood Vampires' op. Depp was de gitarist van dienst.

Depp zelf heeft nog geen uitsluitsel gegeven over zijn mogelijke carrièreswitch.

Johnny Depp is considering a position on guitar. Sound great? Marilyn Manson(@ marilynmanson) link