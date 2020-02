Caroline Flack overwoog om schuldig te pleiten voor huiselijk geweld, zo blijkt uit laatste sms aan vriend MVO

22 februari 2020

15u37

Bron: Metro UK 0 Celebrities Caroline Flack overwoog om schuldig te pleiten in de rechtbank, zo blijkt uit de laatste sms die ze stuurde naar haar vriend. De presentatrice was aangeklaagd voor huiselijk geweld, slagen en verwondingen.

Haar ex-vriend, Danny Cipriani, meent dat hij de dag voor haar dood nog een sms-bericht van haar kreeg. De ‘Love Island’-presentatrice stapte op 15 februari uit het leven, slechts enkele weken voor ze voor de rechtbank moest verschijnen. Ze zou terechtstaan voor het slaan en verwonden van Lewis Burton, de man die ze datete voor Danny. In de Britse media verschenen foto’s van bebloede lakens. Die vlekken zouden er zijn gekomen nadat Caroline Lewis sloeg met een lamp.

In december vorig jaar liet Caroline officieel vaststellen dat ze onschuldig zou pleiten tijdens het proces. Blijkbaar overwoog ze het om haar pleidooi te veranderen, zo zegt Danny in een emotionele boodschap op Instagram. “Ze had me blijkbaar gebeld, maar ik was een match aan het spelen”, aldus de rugbyspeler. “Ik heb nog nooit zoveel spijt gehad dat ik een telefoontje heb gemist. Ze stuurde me iets over haar rechtszaak. Dat ze schuldig zou moeten pleiten. Ze zei niet waarom. Toen ik de volgende dag hoorde wat er gebeurd was, heb ik de hele nacht wakker gelegen. Ik heb nog nooit zo veel gehuild.”

“Ze besloot om mij te contacteren tijdens haar laatste momenten, en ik ben er niet voor haar geweest”, zegt hij met tranen in de ogen. “Daar heb ik enorm veel spijt van.”

Laatste Instagram

Eerder deze week deelde de familie van Caroline de inhoud van haar laatste Instagram-post. Die was voor haar dood nog niet gepubliceerd, maar wel opgeslagen op haar telefoon. “Ik heb mijn gevoelens zo lang onder het tapijt geveegd”, schreef Flack. “Maar het enige dat je daarmee bereikt, is dat de bom ooit zal barsten. Ik werd inderdaad gearresteerd voor misbruik. Op 24 uur tijd stond mijn hele wereld plots op zijn kop. Ik lag sowieso al onder een vergrootglas, dus de hele wereld keek toe. Ik neem de volle verantwoordelijkheid voor het incident op mij, dat heb ik altijd al gedaan, maar de waarheid is dat het om een ongeluk ging. Ik had een emotionele inzinking, maar ik ben géén misbruiker. Het bloed dat iemand verkócht heeft aan een krant, was míjn bloed. Iets heel triests en heel persoonlijks.”

“De reden dat ik er vandaag over praat is dat mijn familie het niet meer aankan. Ik ben mijn job kwijt, mijn huis, mijn reputatie. De waarheid is mij uit handen genomen, en ik word enkel nog gebruikt als entertainment. Ik kan me echter niet elke dag blijven verstoppen. Ik denk niet aan hoe ik mijn carrière terug kan krijgen, maar wél aan hoe ik mijn familie en vrienden terug op hun gemak kan stellen. Meer kan ik niet zeggen.”

Haar ouders zijn blij dat ze de post hebben gevonden. “We wilden haar stem laten horen”, klinkt het. “Wat haar is aangedaan, dat is echt een onrecht.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site Zelfmoord1813.be/.

