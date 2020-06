Carole Baskin wint rechtszaak en krijgt zoo van Joe Exotic in handen LOV

02 juni 2020

09u40

Bron: The Hollywood Reporter 0 Celebrities ‘Tiger King’-ster Carole Baskin haalt een grote slag thuis. Ze ligt al jarenlang met rivaal Joe Exotic in de clinch en sleepte hem zelfs voor de rechtbank. Daar werd nu eindelijk een uitspraak gedaan rond de schending van het handelsmerk van Baskin: ze is de nieuwe eigenaar van het landgoed van Exotic.

Al van 2011 vechten Baskin en Exotic in de rechtbank met elkaar. Eén van de onderwerpen was dat Joe het logo van Big Cat Rescue, de organisatie van Carole, nagemaakt had en zo dus het handelsmerk had geschonden. In 2013 oordeelde de rechter dat hij zich wel degelijk schuldig had gemaakt en legde een geldboete van 1 miljoen dollar op. De ‘Tiger King’-ster was niet van plan die te betalen. En omdat hij niet veel geld had, liet hij het landgoed waar zijn zoo zich op bevond op naam van zijn moeder plaatsen. Zo kon hij voorkomen dat deurwaarders dat in beslag zouden nemen.

Big Cat Rescue sleepte dan in 2016 de moeder van Exotic voor de rechter, want volgens hen werd ze niet op rechtmatige manier eigenares van de zoo. Nu oordeelt de rechter dat de transfer van het eigendom van Joseph Allen Maldonado-Passage, zoals hij echt heet, naar zijn moeder Shirley Schreibvogel frauduleus was. Daar hoort een opvallende ‘beloning’ bij voor Carole Baskin, want zij krijgt binnenkort de voormalige zoo van haar rivaal in handen. De huidige uitbater krijgt 120 dagen om het terrein te verlaten en alle aanwezige dieren er weg te halen.

Celstraf

Joe Exotic zit momenteel een gevangenisstraf van 22 jaar uit omdat hij schuldig werd bevonden aan het plannen van een moord op rivale Carole Baskin en het ombrengen van tijgerwelpjes. De man werd wereldberoemd dankzij de documentaire ‘Tiger King’, die tijdens de coronacrisis wereldwijd door tientallen miljoenen mensen werd bekeken op Netflix.