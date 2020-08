Carole Baskin uit ‘Tiger King’ dan toch aangeklaagd voor verdwijning echtgenoot SDE

13 augustus 2020

07u18

Bron: Guardian/BBC 12 Celebrities Het was een van de grote mysteries die kijkers van de Netflix-documentaire ‘Tiger King’ in de ban hield: wat is er gebeurd met Don Lewis, de echtgenoot van dierenrechtenactiviste Carole Baskin (59)? Hij verdween spoorloos in 1997. De kinderen van Don uit een eerder huwelijk hebben Carole nu aangeklaagd en hopen op meer informatie.

Don Lewis verdween in 1997, vlak voor een tripje naar Costa Rica. Volgens Carole, z’n toenmalige echtgenoot, was hij dement en heeft dat met z'n verdwijning te maken. Maar tegenstanders geloven dat de dierenrechtenactiviste Don vermoord heeft, en zelfs aan haar wilde dieren heeft gevoerd. In 2002 werd Don wettelijk dood verklaard. Het grootste deel van z'n nalatenschap - zo'n 6 miljoen dollar of 5,1 miljoen euro - kwam in handen van Carole.

De drie dochters van Don zijn nu een rechtszaak begonnen. Ze willen Carole zo dwingen om onder ede informatie over de verdwijning te delen. Ook vragen ze dat Carole dagboeken, telefoon- en computergegevens en ander onderzoeksmateriaal toont. De familie looft daarbij een beloning uit van 100.000 dollar (85.000 euro) voor wie extra informatie heeft over de verdwijning van Don. “Verbazingwekkend genoeg is onze kleine familietragedie uitgegroeid tot jullie tragedie", zei dochter Gale Rathbone op een persconferentie eerder deze week, waarmee ze verwees naar de massale belangstelling voor de zaak. “Onze zoektocht naar de waarheid en een vorm van afronding is ook jullie missie geworden. We weten ondertussen allemaal dat hij geen ideale man was. Maar verdienen enkel de meest perfecte mensen onder ons gerechtigheid?”

Carole houdt ondertussen de lippen stijf op elkaar. Ze heeft altijd ontkend dat ze iets met de zaak te maken heeft en antwoordde nu: “Het is mijn werkwijze om niet over lopende rechtszaken te praten tot ze zijn opgelost."

