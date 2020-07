Carole Baskin schept poen met Cameo: bestel een persoonlijke videoboodschap van je favoriete ster Lorenzo Veppi

02 juli 2020

12u30 20 Celebrities Hollywood is een plaats van komen en gaan: het ene moment ben je hot, het andere not. Om een luxueuze levensstijl aan te kunnen houden, vinden sterren heel wat lucratieve manieren om iets bij te verdienen. De nieuwste trend: gepersonaliseerde videoboodschappen. Ook Carole Baskin, bekend van de Netflix-hit ‘Tiger King’, maakt er nu gebruik van. Boekingsplatform Cameo is een goudmijn voor influencers, acteurs, reality- en sportsterren.

Ben je een gigantische fan van Lindsay Lohan, die in het geheugen gegrift staat om haar legendarische rol in ‘Mean Girls’? Ben je geïntrigeerd door catlady Carole Baskin? Of vind je het programma ‘Catfish’ van Nev Schulman gewoon heel erg leuk? Goed nieuws, want je kan van al die sterren een gepersonaliseerde videoboodschap krijgen. Met sommigen kan je zelfs een belletje op Zoom plegen, al zal dat voor de één al wat meer kosten dan de ander.

Op het online boekingsplatform Cameo kan je een hele catalogus aan bekende koppen vinden. Je kan het zo gek nog niet bedenken, of je vindt je ster naar keuze erop. Je betaalt dan voor een videoboodschap, waarvan het tarief verschilt afhankelijk van wie je kiest. Daarbij kan je zelfs instructies meegeven over wat je precies wilt horen of zien. Zo zijn er heel wat ouders die hun kinderen een verjaardagsboodschap schenken van hun idool, of bepaalde typerende zinnetjes. Zo krijgt Baskin vaak de vraag om de boodschap te beginnen met haar bekende quote: “Hello, you cool cats and kittens!” Ze is trouwens niet de enige ‘Tiger King’-ster die te vinden is op het platform, want ook onder andere Jeff Lowe en Dillon Passage bieden hun ‘diensten’ aan.

Zoom

Wil je liever in ‘levende lijve’ met een ster praten? Dan kan je een gesprekje voeren op Zoom, al loopt de prijs dan wel heel erg op. Zo betaal je voor 10 minuten met ‘Two and a Half Men’-ster Charlie Sheen zo’n 885 euro. Ook voor NSYNC-ster Lance Bass ben je hetzelfde bedrag kwijt. Tien minuutjes met ‘Drake & Josh’-acteur Drake Bell zijn dan weer iets goedkoper, want dan kom je al met 200 euro toe.

De business van videoboodschappen lijkt erg lucratief te zijn. Zo maakte voormalig bokser Mike Tyson bekend dat hij, 6 uur nadat hij beschikbaar werd gemaakt voor boekingen, al zo’n 20.000 dollar (18.750 euro) had binnengehaald. Er blijken dan ook heel wat mensen zo’n 300 dollar (266 euro) voor over te hebben om een digitaal berichtje te ontvangen van de 53-jarige sportster. Tyson is niet de enige, want je kan er heel wat namen op terugvinden, al kan het prijskaartje behoorlijk oplopen. Zo behoort Caitlyn Jenner met 2.300 euro tot één van de duurste celebs.

Een lijstje van de opvallendste sterren die je kan boeken:

Caitlyn Jenner, ‘Keeping Up With The Kardashians’ - 2.300 euro

Carole Baskin, ‘Tiger King’ - 155 euro

Lindsay Lohan, ‘Mean Girls - 276 euro

Jennifer Love Hewitt, ‘Ghost Whisperer’ - 138 euro

Blac Chyna, ex van Rob Kardashian - 221 euro

Dr. Sandra Lee, beter bekend als Dr. Pimple Popper - 184 euro

Tommy Lee, Motley Crue - 368 euro

Chad Michael Murray, ‘One Tree Hill’ - 184 euro

Abby Lee Miller, ‘Dance Moms’ - 91 euro

Ne-Yo, rapper/zanger - 184 euro

Charlie Sheen, ‘Two and a Half Men’ - 322 euro

Sean Paul, rapper/zanger - 184 euro

Bekijk een compilatie van Cameo-video’s:



