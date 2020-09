Carole Baskin legt uit waarom ze deelneemt aan ‘Dancing With the Stars’: “Mijn leven is een nachtmerrie sinds ‘Tiger King’” SDE

04 september 2020

10u22

Bron: GMA 0 Celebrities Opvallend nieuws eerder deze week: Carole Baskin (59) - bekend uit de Netflix-reeks ‘Tiger King’ - zou gaan deelnemen aan ‘Dancing With The Stars’. In het programma ‘Good Morning America’ legt de dierenrechtenactiviste nu uit waarom ze ‘ja’ zei.

Carole Baskin werd wereldberoemd door de documentairereeks ‘Tiger King’. Daarin is te zien hoe de zelfverklaarde Tiger King Joe Exotic haar wil vermoorden en daarvoor in de cel verdwijnt. Er wordt ook dieper ingegaan op geruchten dat Carole haar echtgenoot zou hebben vermoord, iets wat ze zelf ontkent.

Nu gaat Carole dus deelnemen aan het in Amerika erg populaire ‘Dancing With The Stars’. Ze hoopt dat haar deelname iets voor haar imago kan doen. “’Tiger King’ verheerlijkte mensen die dieren mishandelden en maakte van mij de slechterik omdat ik dat probeer te stoppen", legt ze uit. “Ik voelde me erg verraden daardoor. Maar wat me verbaasde was hoeveel mensen die valse weergave van mij geloven, zonder uit te zoeken wie ik écht ben. Mijn leven is een nachtmerrie sinds ‘Tiger King’ te zien was."

“Ik hoop echt dat ik de perceptie van mensen kan veranderen”, vervolgt ze. “Het belangrijkste voor mij is: hoe langer mijn partner en ik in de running blijven, hoe langer de katten bij de kijker in de aandacht staan. Volgens mij was dat waar ‘Tiger King' de bal missloeg. Het had echt gefocust moeten zijn op de dieren. Ik hoop dat ‘Dancing With The Stars’ daarvoor zal zorgen."

Andere opvallende kandidaten dit jaar zijn Backstreet Boy AJ McLean, rapper Nelly, presentator Nev Schulman (‘Catfish’) en actrice Anne Heche.

