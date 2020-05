Carole Baskin geeft eerste interview na ‘Tiger King’-controverse... aan nep Jimmy Fallon LOV

04 mei 2020

06u49

Bron: ANP 0 Celebrities Carole Baskin (58), de grote rivaal van Joe Exotic in de Netflix show ‘Tiger King’, is door twee Engelse YouTubers in de maling genomen. Josh Pieters en Archie Manners deden zich voor als producers van de Amerikaanse talkshowpresentator Jimmy Fallon, om haar te strikken voor een interview. En dat lukte.

Baskin, eigenares van een ‘big cat sanctuary’, heeft sinds haar optreden in de populaire show niet met de pers gesproken. Voor talkshowhost Jimmy Fallon maakte ze een uitzondering, op voorwaarde dat het gesprek niet over de serie zou gaan. Daarvoor schakelde ze advocaat én manlief Howard Baskin in, die een contract opstelde. Wat ze niet wisten, is dat ze eigenlijk met YouTubers Josh en Archie te maken kregen. Die deden zich voor als producers van het programma en deden een interview met Carole via Zoom. Ze legden de vrouw uit dat zij Jimmy wel kon horen, maar niet kon zien, omdat de opnames bij hem thuis gemaakt werden. Het duo had een aantal geluidsfragmenten uit echte interviews van Fallon opgenomen en gebruikten die voor het gesprek.

Vooraf had Carole aangegeven geen vragen te willen beantwoorden over ‘Tiger King’ en Joe Exotic. Het gesprek ging daarom over hoe het nu met haar en de grote katten gaat ten tijde van het coronavirus. Ze mocht ook haar inmiddels bekende quote “hey, you cool cats and kittens” nog eens uitspreken. Het filmpje van Josh en Archie vond al snel z’n weg naar de media en ging daarna viral.

“Voel me niet belazerd”

Baskin reageerde later sportief over de grap tegenover Us Weekly: “Ik vermoedde wel dat er iets niet klopte omdat de vragen opgenomen leken. Maar ik had nooit gedacht dat het een grap als deze zou zijn. We hebben er hard om moeten lachen. Ik kan hun creativiteit wel waarderen en vond de video leuk gemaakt. Ik voel me absoluut niet belazerd.”

Het is trouwens niet de eerste keer dat Josh Pieters een bekend gezicht beet neemt. Zo viel de omstreden Britse columniste Katie Hopkins ook al eens voor zo’n prank.

Lees ook:

‘Tiger King’-fenomeen Carole Baskin zet de puntjes op de i: “Don ging maandelijks naar Costa Rica voor seks”

Nu Joe Exotic vast zit en Caroles echtgenoot al dan niet aan de tijgers werd gevoerd: waar zijn de andere sterren van ‘Tiger King’ nu? (+)