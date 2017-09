Carmen geeft aftrap voor goed doel CVHN

Loes Van den Heuvel, alias Carmen uit 'F.C. De Kampioenen', heeft gisteren haar beste beentje voorgezet -letterlijk en figuurlijk. Ze gaf in het Oost-Vlaamse Kerksken de aftrap voor een benefietmatch met bekende Vlamingen.







Zij speelden om geld in te zamelen voor de vzw A Future For Togo uit Ninove, die zich inzet voor weeskinderen in Togo. Van den Heuvel, meter van de vzw, gaf de aftrap samen met Michel Van den Brande uit 'The Sky is The Limit', die peter is.



Aan de galamatch namen onder meer zangers Wim Soutaer en Dean deel, net als acteurs Christophe Stienlet, Andy Peelman en verschillende andere acteurs uit 'De Buurtpolitie'.