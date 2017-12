Carla Bruni mist het leven in Élysée niet: "Politiek kan me niets schelen" MVO

Voormalig model en zangeres Carla Bruni mist het leven van een presidentsvrouw niet. ''Ik interesseer me niet voor politiek. Ik mis het leven aan het Élysée helemaal niet, maar het is ook nooit een last geweest om première dame te zijn. Ingewikkeld is het niet'', vertelt Carla Bruni in De Telegraaf.

''Eerlijk gezegd is mijn leven nooit moeilijk geweest. Ik ben gezegend met een flinke portie geluk. Ik ben gezond, had heel lieve ouders, ben altijd in materieel opzicht bevoordeeld geweest, heb nooit zonder werk gezeten, en ben met een man van wie ik houd'', zegt de echtgenote van de voormalig Franse president Nicolas Sakozy.

Dinsdag 17 januari komt ze naar België voor een concert in De Roma te Antwerpen. Het concert maakt deel uit van haar Europese tournee French Touch. Sarkozy vergezelt zijn vrouw naar ons land.

Tijdens haar concert in Carré brengt Bruni onder meer coversongs afkomstig van haar nieuwe album French Touch ten gehore. Op de tracklist staan onder andere popklassiekers als 'Enjoy The Silence' van Depeche Mode, 'Miss You' van The Rolling Stones en 'A Perfect Day' van Lou Reed.