Carice van Houten stelt haar naaktscènes in ‘Game Of Thrones’ in vraag: “Was dat wel normaal?” MVO

15 mei 2020

20u55

Bron: Insider 0 Celebrities De Nederlandse actrice Carice van Houten (43) is achteraf gezien niet zo blij met de naaktscènes die ze moest inblikken voor de hitserie ‘Game Of Thrones’. Het was niet essentieel voor het verhaal. Integendeel, het zorgde voor een fout in de continuïteit.

Je zou denken dat iedereen zich zo warm mogelijk induffelt in een serie die ‘winter is coming’ als slogan heeft, maar dat was in ‘Game Of Thrones’ absoluut niet het geval. De reeks kwam in ware HBO-stijl bekend te staan om de vele expliciete naaktscènes. Ook Van Houten, die jarenlang de rol van heks Melisandre speelde, moest regelmatig uit de kleren.

“Toen de #MeToo-beweging op gang kwam, begon ik daarover na te denken”, zegt ze in een recent interview met het blad Insider. “Het veranderde mijn perspectief op mijn hele carrière, niet alleen op ‘Game Of Thrones’. Achteraf bekeken dacht ik: ‘Waarom moest ik naakt zijn in die scène? Was dat wel normaal?’ Ik begon dingen in vraag te stellen. Niet dat ik bepaalde mensen de schuld gaf, maar mijn blik op het vak evolueerde wel.”

Fout

En inderdaad, in vele scènes was haar naaktheid niet relevant. Erger nog, in één bepaalde scène zorgt het zelfs voor een fout in de continuïteit van de show. “Melisandre blijft er jong uitzien door haar ketting. Zonder is ze een stokoude vrouw. Dat terwijl ze in één van de naaktscènes in bad zit zonder die ketting.” Als ze haar kostuum had mogen aanhouden tijdens diezelfde dialoog, was die fout nooit gemaakt.

Mannelijk perspectief

Gezien Carice zich er steeds meer van bewust werd dat vele films en series zijn ontworpen voor mannelijke kijkers, zette ze de filmstudio ‘Man Up’ op poten. De studio focust zich op verhalen die vanuit een vrouwelijk perspectief verteld worden. De eerste Man Up-film, ‘Instinct’, verscheen in 2019.

“Ik ben niet tegen naaktheid op het scherm in het algemeen”, verduidelijkt ze. “Maar ik vind wel dat die relevant moet zijn voor het verhaal."

Ze is niet de enige actrice die problemen had met het naakt in ‘Game Of Thrones’. Ook hoofdrolspeelster Emilia Clarke (33), die Daenerys speelde, voelde zich onder druk gezet. “Ik heb echt ruzie gemaakt met de regisseur”, vertelt ze. “‘Nee, het laken blijft omhoog!’, zo vertelde ik hem. Waarop hij zei: ‘Je wil je fans toch niet teleurstellen?’”