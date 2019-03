Cardi B wil ‘Okurrr’ laten registreren als merknaam en krijgt meteen kritiek SD

Eerder deze maand diende Cardi B (26) een verzoek in om haar stopwoordje 'Okurrr' als merknaam te laten registreren, en daar komt veel kritiek op. De rapster heeft haar tegenstanders nu via sociale media van weerwoord gediend.

Cardi B omschrijft haar stopwoordje ‘Okurrr’ als het geluid dat een ‘koude duif in New York City’ zou maken. Ze gebruikt het vaak in haar muziek en tijdens interviews, en dus besloot ze eerder deze maand om het woord ook te laten registreren als merknaam. Ze wil het gebruiken op merchandise, zoals t-shirts, truien en ‘papieren goederen’, zoals bekers en posters.

Er kwam heel wat kritiek, maar de 26-jarige ging meteen in de verdediging. In een filmpje dat ze op sociale media postte, verdedigt ze haar beslissing. “Jullie zijn kwaad omdat ik ‘Okurrr’ als merknaam laat registreren? Laat me jullie iets vertellen. Elke keer wanneer ik naar een vergadering ga, vragen ze me: ‘Oh, wil je alsjeblieft ‘Okurrr’ eens zeggen?’ Elke keer wanneer ik naar een tv-show ga: ‘Hey, kan je me leren hoe je ‘Okurrr’ moet zeggen?’ Elke keer wanneer ik een reclamespotje doe: ‘Hey, kan je eindigen met ‘Okurrr’? Denk je dan dat ik hier niet van ga profiteren? Blanken doen dat de hele tijd, en dan ga je kwaad op me zijn omdat ik ook wat geld wil?”

Ze voegde eraan toe: “Laat me jullie een geheimpje vertellen. Het is 2019, bitches. Er zijn heel wat manieren om rijk te worden. Doe zelf zaken, en stop met je neus in die van anderen te steken.”

