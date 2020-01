Cardi B wil de politiek in: “Ik hou erg van de overheid” SDE

13 januari 2020

07u53

Bron: ANP 0 Celebrities Als het aan rapster Cardi B (27) ligt, zien we haar in de toekomst de politiek ingaan. De rapper liet zondag op Twitter weten ambities in die richting te hebben.

"Ik denk dat ik politica wil worden", aldus Cardi in een tweet. "Ik hou erg van de overheid, alhoewel ik het niet eens ben met deze overheid." Later voegde ze daaraan haar gedachten over oorlogsvoering en vaderlandsliefde toe: "Zo keek ik laatst naar een documentaire over oorlog. Hoeveel wapens een land ook heeft, je hebt mensen nodig. Dit land heeft niet genoeg patriottisme. Ik hoor bijna nooit mensen zeggen dat ze het geweldig vinden om Amerikaans te zijn."

Vorige week liet Cardi zich al eens uit over het beleid van Donald Trump. Ze postte een tweet na zijn aanval op de Iraanse generaal Soleimani. "Deze shit is geen grap", schreef de rapper toen. "Zeker niet als je uit New York komt. Het is treurig dat deze man Amerikaanse levens in gevaar brengt. De domste move van Trump tot nu toe."

I think I want to be a politician.I really love government even tho I don’t agree with Goverment iamcardib(@ iamcardib) link