Cardi B weet het zeker: “Nooit meer plastische chirurgie voor mij” TDS

13 juni 2019

14u21

Bron: ANP 0 Celebrities Cardi B (26) heeft plastische chirurgie voorgoed afgezworen. De rapper heeft zulke slechte ervaringen dat ze nooit meer onder het mes gaat om iets aan haar uiterlijk te laten veranderen, verzekerde ze haar volgers op Twitter.

Cardi koos voor een liposuctie en liet haar borsten liften, omdat ze geen tijd zou hebben om te sporten. Maar daar komt ze nu van terug. “Ik ben de afgelopen weken aan het trainen geweest, want b*tch ik ga nooit meer naar de plastisch chirurg”, schreef ze woensdag op Twitter. “Maar ik moet je wel zeggen dat ik sindsdien geen hoofdpijn meer heb.”

Na de operaties had Cardi te maken van verschillende complicaties. Zo had ze last van extreem opgezwollen voeten en moest ze langere tijd rust nemen. De rapper blies daarom verschillende optredens af, maar dit werd haar door fans niet in dank afgenomen. Ook snapten ze niet waarom de muzikante aan zich liet sleutelen.

Daarop haalde de 26-jarige Amerikaanse flink uit. “Ik doe de f*ck wat ik wil met mijn lichaam”, schreef ze een aantal dagen geleden. “Ik heb niet zo’n luizenleven als jullie, mijn werk als entertainer vergt 24 uur van m’n dag. Dus nee, ik heb geen tijd om te sporten. Daarom wilde ik specifieke dingen laten doen die ik zelf nooit voor elkaar zou krijgen, ook al zou ik wel sporten.”