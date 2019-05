Cardi B verwent dochter met 80.000 dollar aan juwelen SD

28 mei 2019

08u24

Bron: People 0 Celebrities Cardi B (26) weet hoe ze haar tien maanden oude dochter moet verwennen. Op Instagram heeft ze - in een ondertussen alweer verwijderd bericht - onthuld dat ze 80.000 dollar (zo'n 71.536 euro) aan juwelen kocht voor baby Kulture.

“Net een hoop geld uitgegeven aan mijn dochter”, schreef Cardi B op Instagram. “Een bad bitch moet nu eenmaal kunnen verwennen, weet je. Als ik volhang met juwelen, dan mijn dochter ook. En ja, ik schep erover op, want ik heb verschrikkelijk hard gewerkt zodat ik dit zou kunnen doen”, voegde ze er nog aan toe.

Bij het bericht plaatste de rapster een foto van een sms’je over de details van de aankoop en een foto van verschillende armbandjes en oorbelletjes. “Alles zal klaar zijn om 3 (uur, red.)”, staat er te lezen. “De armbandjes worden echt schattig en we veranderden de plaatsing van de studs door het grotere paar. Stuur je man om 3 uur en bel alsjeblieft naar Linda en vertel haar om 80.000 over te schrijven, ik heb met haar gesproken. Ze heeft jouw goedkeuring nodig.”

Cardi B deelde ook een video van Kulture die een van de armbandjes draagt. Kulture is het eerste kindje van Cardi B en rapper Offset.