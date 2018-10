Cardi B vertelt hoe bevallen haar lichaam veranderde (en daarbij schuwt ze geen details) KD

18 oktober 2018

11u43

Bron: Jimmy Kimmel 0 Celebrities De Amerikaanse rapper Cardi B (26) was gisterenavond te gast in de talkshow van Jimmy Kimmel. Daar vertelde ze in geuren en kleuren over het moederschap en de bevalling. “Mensen zeggen wel dat bevallen pijn doet, maar niemand vertelt je de hele waarheid.”

Cardi B beviel op 10 juli van een dochtertje Kulture. Bij Jimmy Kimmel vertelt ze voor het eerst in detail alles over haar bevalling. “Het was veel harder dan ik had gedacht”, geeft Cardi B toe. “Waarom vertelt niemand je daar iets over? Niemand heeft me gezegd dat ze mijn vagina zouden naaien. Mensen zeggen gewoon: ‘Als je bevalt, doet het pijn’. Maar niemand vertelt je de hele waarheid. Ze heeft mijn vagina gebroken.”

Maar ondanks de pijn die haar dochter veroorzaakte, is er niemand op de wereld die de mediapersoonlijkheid liever ziet. “Ik hou van haar. Ik denk voortdurend: ‘Ik had je al moeten hebben toen ik nog een tiener was. Dit is wat ik mijn hele leven gemist heb. Ik hou van je’.

(lees verder onder de video)

Die grote liefde brengt ook heel wat extra zorgen met zich mee. Zo wil Cardi B haar dochtertje beschermen van de Amerikaanse paparazzi. “Ik wil mijn baby nog niet aan het publiek tonen. Mentaal ben ik daar echt nog niet klaar voor. Ik wil haar beschermen. Maar de paparazzi zijn overal, zelfs in mijn aars”, lacht ze. “Ik zou graag normale dingen doen met mijn dochter, zoals naar het strand gaan, maar dat kan niet. Ik moet me wat op de vlakte houden omdat ik niet weet wie er naast mij loopt en met welke bedoelingen hij of zij dat doet.”