Cardi B verontschuldigt zich voor drogeren en beroven van mannen SD

27 maart 2019

07u01

Bron: HollywoodLife 0 Celebrities Gisteren deed een oude Instagramvideo waarin Cardi B (26) bekent dat ze vroeger mannen drogeerde en beroofde, opnieuw de ronde op sociale media. In een lang bericht op Twitter laat de rapper nu weten dat ze niet trots is op haar daden, maar dat ze er wel in geslaagd is om haar leven te beteren.

In de video, die drie jaar oud is, vertelt de ‘I Like It’-zangeres dat ze ooit bezoekers van de stripclub waar ze werkte, deed geloven dat ze geïnteresseerd was in meer, zorgde dat de mannen een hotelkamer regelden en hen daar drogeerde en ervandoor ging met hun bezittingen. De video dook opnieuw op en deed gretig de ronde, vaak met de hashtag #SurvivingCardiB, een verwijzing naar de docu rond R. Kelly waarin hij beschuldigd wordt van misbruik.

Cardi B reageert via Twitter op de ophef. “Ik zie op sociale media dat een video die ik drie jaar geleden maakte, opnieuw de ronde doet. Een video waarin ik praatte over dingen die ik in het verleden deed, goed of slecht, waarvan ik het gevoel had dat ik ze moest doen om te overleven. Ik heb nooit beweerd dat ik perfect was of van een perfecte wereld kom met een perfect verleden. Ik ben altijd eerlijk geweest over wat er gebeurd is.”

Ze gaat verder. “Ik maak deel uit van een hiphop-cultuur waar je kan praten over waar je vandaan komt en de foute dingen die je moest doen om te raken waar je nu bent. Er zijn rappers die moord, geweld, drugs of overvallen verheerlijken. Misdaden die zij moesten plegen om te overleven. Ik heb wat ik gedaan heb, nooit aangeprezen, ik heb het er nooit over gehad in mijn muziek, want het is niet iets waar ik trots op ben en ik voel de verantwoordelijkheid om dat niet te verheerlijken. Ik heb die keuzes gemaakt omdat ik toen heel weinig opties had. Het kunnen misschien slechte keuzes geweest zijn, maar ik deed wat ik moest doen om te overleven. De mannen waarover ik het had waren mannen met wie ik uitging. Ze waren zich ervan bewust.”

Cardi geef aan vooral vooruit te willen kijken. “Ik heb een verleden, dat kan ik niet veranderen. Het enige dat ik nu kan doen, is een beter mens zijn voor mezelf, mijn familie en mijn toekomst.”

All I can do now is be a better me for myself my family and my future.