Cardi B reageert woest op kinderen die haar uitlachen: “Ga melk drinken, baby’s” KD

04 september 2019

10u40 0 Celebrities Cardi B heeft wel vaker ruzie met andere muzikanten, maar het gevecht dat ze nu aangaat is wel heel bijzonder. Op sociale media viel de ster even een groep 10-jarigen aan die een gemeen liedje over haar hadden geschreven. Iets waar Cardi niet mee kon lachen. “Ga melk drinken”, zei ze.

“Ik ga me niet laten doen door wat stomme jongens. Zwijg gewoon of ik zet je op je plaats. Ga toch wat melk drinken bij je moeder, bende baby’s. Verdorie”, haalde de muzikante uit op Instagram Live, in een video die ondertussen van het platform verdwenen is. Na wat speurwerk vonden buitenlandse media over welke jongens het ging. Het ging om vier broers - een niet-identieke vierling - uit de staat New York. Het kwartet post op Instagram filmpjes onder de naam ZN8tion. Ondanks hun jonge leeftijd hebben de broers toch al zo’n 143.000 fans weten te verzamelen. Omdat hun video’s flink gedeeld worden, kreeg ook Cardi B één van hun filmpjes onder ogen.

De 10-jarige broertjes maakten een nummer waarin ze de spot dreven met Cardi B. In het liedje worden harde dingen gezegd als “je hoort thuis in een zoo” en “ze hebben je tanden mooi kunnen maken, maar bij je gezicht lukte het niet.” Ook met het achterwerk van Cardi wordt gelachen. Eén van de jongens twerkte in het filmpje met een kussen dat in zijn broek zat om zo de kont van Cardi B na te bootsen. “Ik weet niet wat er valser is: je leven of je kont?”, klinkt het ondermeer. In een interview laten de jongens nu weten dat ze Cardi uitmaakten omdat ze zelf vaak andere mensen pest. “We vonden dat ze een koekje van eigen deeg verdiende, en dat is nu gelukt.”