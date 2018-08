Cardi B poseert naakt voor Offset en showt gigantische tattoo SD

27 augustus 2018

13u56

Bron: ANP 0 Celebrities Cardi B (25) heeft totaal geen moeite om haar lichaam aan de wereld te tonen, ook niet nu ze net moeder is geworden. Haar man Offset plaatste op Instagram onder de noemer "prachtige godin" een naaktfoto van de rapster, slechts zes weken na de geboorte van hun dochter.

Op de foto draagt Cardi een lange roze pruik en houdt ze haar hand voor haar borsten terwijl ze van de camera afdraait. Op haar heup is een grote kleurrijke tatoeage van een pauw te zien. Eerder plaatste Cardi zelf ook al een foto waarop ze slechts gekleed in lingerie poseert in haar privévliegtuig. "Ik ben onderweg naar jou", schreef ze er onder. "Schiet op, schiet op, schiet op!", reageerde Offset in de comments.

Het artiestenkoppel, dat elkaar in september het jawoord gaf, verwelkomde op 10 juli hun dochter. Het meisje kreeg de naam Kulture.

Cardi B werkt momenteel aan nieuwe muziek samen met Selena Gomez, dj Snake en Ozuna.

