Cardi B ontketent rel met Melania Trump en gooit naaktfoto van first lady online

28 augustus 2020

10u34

Bron: BBC/Fox News 4 Celebrities Cardi B (27) is niet van plan om haar mond te houden. Via Twitter haalt de rapper fel uit naar Melania Trump (50), nadat de first lady een toesprak gaf tijdens de Republikeinse Nationale Conventie die door de partijleden warm werd onthaald. “Amerika heeft veel meer vrouwen nodig zoals Melania Trump en veel minder zoals Cardi B”, reageerde ook voormalige Republikeinse Congreskandidaat DeAnna Lorraine op de speech. En dat is bij Cardi B klaarblijkelijk in het verkeerde keelgat geschoten.

Cardi B - die onlangs trouwens een exclusief interview hield met Joe Biden voor de Democratische Nationale Conventie - reageert via sociale media furieus op de uitlatingen van DeAnna Lorraine over haar en de first lady. “Was zij niet net diegene die haar WAP verkocht?”, klonk het op Twitter. Haar opmerking is een verwijzing naar het nummer ‘WAP’, dat Cardi B samen met Megan Thee Stallion inblikte, en waar veel kritiek op kwam vanwege de grove en seksuele teksten. Want hoewel ‘WAP’ misschien onschuldig klinkt, is het in realiteit een afkorting voor ‘wet ass p*ssy’.

Didn’t she used to sell that Wap? https://t.co/ahgIf96S6a iamcardib(@ iamcardib) link

Was Melania een escort?

Met haar tweet wakkert Cardi B de geruchten weer aan dat Melania ooit als escortmeisje zou hebben gewerkt. Iets wat al veel langer wordt beweerd, maar waar Melania zich altijd stevig tegen heeft verzet. Cardi B deed er bovendien nog een schepje bovenop: een halfuurtje later trok ze weer naar Twitter, dit keer om er een naaktfoto - die ze vakkundig censureerde - van de first lady tijdens haar dagen als model de wereld in te sturen. Haar bijschrift bij de foto was brutaal: “Deze foto geeft mij ‘Ja, je neukt met een wet ass p*ssy’-vibes, ik zeg het maar.”

This pic giving me “ yea you fuckin wit some wet ass pussy “ vibes ...just sayin🤷🏽‍♀️ https://t.co/ahgIf96S6a pic.twitter.com/3DFhh7AY2h iamcardib(@ iamcardib) link

‘Totale leugen’

Melania Trump heeft nog niet gereageerd op de ontstane ophef. Maar de uitlatingen van Cardi B gaan intussen wel viraal. Iets wat ook DeAnna Lorraine - die de tweet schreef waar de rel mee begon - niet is ontgaan. “Nee, dat is een totale en complete leugen”, reageert zij nu op de escort-geruchten die weer de ronde doen. “Maar wat geen leugen is, is dat jij de Amerikaanse jeugd absoluut kapotmaakt met je teksten en dat jij je dood moet schamen.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.

