Cardi B leeft mee met bedrogen Khloé Kardashian: “Sommige mensen teren op haar miserie, ik niet” MVO

22 februari 2019

07u12

Bron: ANP 0 Celebrities Er zit een vlieg aan de lamp ten huize Kardashian, nadat bekend werd dat Tristan Thompson een iets te gezellige avond had met Jordyn Woods. Thompson is de vriend van Khloé Kardashian en Woods is de beste vriendin van Kylie Jenner, het halfzusje van Khloé. Laatstgenoemde krijgt steun uit onverwachte hoek: rapper Cardi B begrijpt helemaal waar de realityster doorheen gaat en steekt haar via Instagram een hart onder de riem.

“Iedereen vindt het te gek dat dit haar overkomt. En ik vraag me dan af: waarom? Ik weet dat de Kardashians een aantal f*cked up dingen hebben gedaan, maar ik denk dat karma Khloé wel heeft teruggepakt vlak voordat ze moest bevallen. Dus wat voor ‘karma’ je die vrouwen ook toewenst, het is al gebeurd. Waarom zou je haar dan nog iets ergers toewensen? Helemaal gezien het feit dat ze een dochter heeft? Waarom wensen vrouwen elkaar toch altijd het ergste toe?”, aldus Cardi.

“Wij weten hoe het is als je genaaid wordt door je vent. Ons hart bloedt, je wil niets liever dan doodgaan en je kan niet meer slapen,” schrijft Cardi, die zelf ook bedrogen werd door haar man Offset, van wie ze nu gescheiden leeft. “Er reageren vooral vrouwen in alle comments op sociale media. Waarom gaan jullie er goed op dat dit Khloé overkomt? Ze heeft haar lesje allang geleerd hoor, toen ze moest bevallen van haar kind. Waarom hebben jullie er dan nog steeds plezier in om iemand anders te zien lijden, ook al weet je dat het veel pijn doet? Dat is gewoon diep triest.”

Cardi B talking about how people, specifically women, Ned to stop rejoicing in Khloe Kardashians pain. Hmmm what y’all think? #cardiB #KhloeKardashian pic.twitter.com/D2O6r119kX Darcy on here(@ SkinLikeGodiva) link