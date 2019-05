Cardi B heeft het gehad met boze fans: “Ik doe wat ik wil met mijn lichaam!” SD

31 mei 2019

07u51

Bron: HollywoodLife 0 Celebrities Cardi B (26) heeft in een video op Instagram Live zwaar uitgehaald naar boze fans, die het niet vinden kunnen dat de rapster concerten aflast omdat ze nog niet voldoende hersteld is van enkele cosmetische ingrepen.

Vorige week moest Cardi B noodgedwongen de rest van haar concerten in mei afzeggen omdat ze niet genoeg tijd genomen had na haar liposuctie en borstvergroting om te herstellen. Daar krijgt ze nu kritiek op van fans, die vinden dat ze beter was gaan sporten, in plaats van zich meteen tot plastische chirurgie te wenden. Cardi B kan niet lachen met die kritiek, en postte een filmpje op Instagram waarin ze zich verdedigt. “’Je bent lui, je zou moeten sporten, dit en dat’”, begint de rapster. “Ik doe wat ik wil met mijn lichaam, laat me je dat vertellen, bitch. Ik doe wat ik wil. En ik heb niet de tijd die jij hebt. Mijn job als entertainer duurt 24 uur per dag. Dus nee, ik heb geen tijd om te sporten.”

Borsten

Cardi B wijt een deel van het probleem ook aan de geboorte van haar dochtertje, Kulture, in 2018: “Ik wilde specifieke dingen waarvan ik wist dat - hoeveel ik ook zou sporten - het nooit in orde zou komen. Zoals mijn borsten: maakt niet uit hoeveel ik sport, ze zouden er niet meer als zichzelf uitzien. Dus stop gewoon met de kritiek.”

De rapster geeft wel toe dat ze spijt heeft dat ze de concerten moest afzeggen. “Weet je: ik haat het om concerten af te zeggen, want ik houd van geld. Ik ben verslaafd aan geld, en ik krijg veel geld betaald voor deze shows. Ik zeg echt miljoenen dollars af.”

Volgens een woordvoerder van de rapster moest ze op doktersorders afzeggen en had ze daar helemaal geen zin in: “Cardi was overijverig om opnieuw aan de slag te gaan. Ze nam niet de noodzakelijke tijd om helemaal te herstellen.”