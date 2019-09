Cardi B getuigt over haar #MeToo-ervaring: “Terwijl ik poseerde haalde de fotograaf zijn geslachtsdeel boven” Redactie

26 september 2019

08u12

Bron: ANP 0 Celebrities In een uitzending van het programma ‘Untold Stories of Hip Hop’ die binnenkort op de Amerikaanse televisie te zien is, vertelt Cardi B (26) over een fotograaf die haar seksueel intimideerde tijdens een fotoshoot.

"Ik zal het nooit vergeten, ik poseerde voor een tijdschrift en de fotograaf probeerde heel dicht bij me te komen staan en zei zoiets van: Wil je in het blad terechtkomen? En toen haalde hij zijn geslachtsdeel tevoorschijn", aldus Cardi. "Het was zo krankzinnig. Ik liet hem weten dat hij me lastig viel en ben vertrokken.”

De rapper vertelt dat ze de eigenaar van het tijdschrift op de hoogte heeft gebracht van het gedrag van de fotograaf, maar daar geen steun vond. "Hij keek me alleen maar aan en zei: en, dus?”

Cardi waarschuwt in het interview dat niemand meer hoeft te proberen zich ongepast te gedragen waar zij bij is; wie dat wel doet kan er op rekenen met naam en toenaam op haar Instagram te verschijnen.