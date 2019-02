Cardi B geeft $ 300.000 per maand uit (en minder kan écht niet) SD

07 februari 2019

09u08

Bron: Page Six 0 Celebrities Het leven van een popster is niet goedkoop, en dat weet ook Cardi B. In een opnieuw verwijderde video op Twitter vertelde de rapster dat ze gemiddeld $ 300.000 (€ 264.111) per maand uitgeeft aan zichzelf en aan haar familie.

De 26-jarige Cardi B was wel erg openhartig toen ze in de opnieuw verwijderde video op Twitter haar financiën uit de doeken deed. ‘Artiesten zoals ik, en een heleboel rappers die ik ken, die zorgen letterlijk voor hun hele familie, en dat is niet fiscaal aftrekbaar, aangezien de IRS (de Amerikaanse belastingsdienst, nvdr) het niet als een bedrijf beschouwt”, klaagde de ‘I Like It’-zangeres. “Daarnaast, als artieste, moet ik er goed uitzien voor jullie. Al dit extra werk om jullie tevreden te houden, dat kost geld. Neem mij nu. Ik zou zeggen dat ik per maand $ 300.000 (€ 264,111) à $ 250.000 (€ 220.075) betaal, en ik probeer om het goedkoper te maken, maar kijk, dat lukt gewoon niet."

De zangeres trok daarna van leer tegen fans die kritiek hadden op haar uitgaven. “Er zijn mensen die in de commentaren dingen zeggen als: ‘Je kon dat doneren’, of ‘Dit gaat de foute richting uit. Je zou dit en dat met je geld hebben kunnen doen’, maar: wie ben jij om tegen mensen te zeggen wat ze met hun zuurverdiende geld moeten doen?” Cardi B vertelde daarna dat 45% van haar inkomsten door de belastingdiensten worden ingehouden. “Om $ 500.000 (€ 440.151) uit te geven, moet ik dus eerst een miljoen verdienen”, zei ze.