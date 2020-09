Cardi B gaat dan toch scheiden van haar man rapper Offset JVE

16 september 2020

06u55

Bron: ANP 0 Celebrities Na een huwelijk van drie jaar gaan Cardi B (27) en haar man, rapper Offset (28), scheiden. Het is niet de eerste keer dat de strubbelingen tussen de twee naar boven komen, maar deze keer zou de zangeres effectief de scheiding hebben aangevraagd. Dat blijkt uit documenten die entertainmentwebsite TMZ in handen kreeg.

Volgens de documenten zouden de twee samen niet tot een akkoord kunnen komen over bepaalde zaken. Bovendien zou Offset, wiens echte naam Kiari Cephus is, voor de zoveelste keer zijn vreemdgegaan. Het koppel stapte in 2017 - in het geheim - in het huwelijksbootje en heeft samen een dochtertje, Kulture (2).

De WAP-zangeres, echte naam Belcalis Almánzar, vroeg eind 2018 ook al eens de scheiding aan. Dat maakte ze toen bekend in een video op Instagram. “Ik heb al een tijdje geprobeerd om het te laten werken met de vader van m’n kindje. Maar het gaat al even niet meer tussen ons”, klonk het toen.

Slechts twee maanden later kwam Cardi B al op haar stappen terug. Nadat ze haar man aan de deur had gezet wegens overspel, nam ze hem toch opnieuw in huis. Offset liet meermaals blijken dat hij spijt had van zijn misstap en het koppel deed nog een poging om hun huwelijk te redden. Tevergeefs, blijkt nu.

