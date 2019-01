Cardi B en Offset proberen hun relatie te lijmen TK

06 januari 2019

16u35

Bron: ANP 0 Celebrities Cardi B en Offset beginnen het jaar met een goed voornemen, zo meldt entertainmentwebsite TMZ op basis van bronnen dichtbij het koppel. De twee rappers zouden er namelijk alles aan doen om hun huwelijk te redden. In december zette Cardi B haar man nog aan de deur wegens overspel.

Offset, echte naam Kiari Cephus, zou nu zijn trouw en eerlijkheid hebben beloofd, meldt TMZ. Cardi B, die eigenlijk Belcalis Almánzar heet, lijkt toegeeflijk voor de beloftes en is van plan hem terugte nemen. De twee zouden alweer regelmatig contact hebben en er alles aan willen doen om hun relatie te laten slagen.

Geheel uit het niets komt de lijmpoging niet. Verschillende media meldden in december dat de twee samen kerst wilden vieren om hun dochtertje een eerste kerst met haar beide ouders te laten beleven. Daarnaast werd het stel in Puerto Rico samen op een jetski gespot.

Offset liet al meermaals blijken dat hij veel spijt heeft van zijn misstap. Op het Rolling Loud Festival in LA onderbrak hij het optreden van Cardi. Hij kwam het podium oplopen met een spandoek met daarop de woorden ‘take me back Cardi’ en had een gigantische bos bloemen bij. Hij verontschuldigde zich terwijl de hele zaal meeluisterde. “Ik wilde gewoon persoonlijk zeggen dat het me spijt. Wat ik ook moet doen om duidelijk te maken dat ik van je hou”, klonk het. Toen ging Cardi niet in op zijn avances, maar intussen is ze dus al wat ontdooid.