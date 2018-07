Cardi B eist 15 miljoen van ex-manager: "Hij beheerste mijn leven" TK

06 juli 2018

08u10

Bron: ANP 0 Celebrities Cardi B sleept haar voormalige manager voor de rechter. De rapster beweert dat die haar leven compleet probeerde te beheersen en een veel te groot deel van haar inkomsten opeiste.

De aanklacht van Cardi, die ze gisteren indiende bij een rechtbank, is een reactie op een zaak die Shaft dit voorjaar tegen haar aanspande. Hij eist 10 miljoen dollar van de rapper, omdat hij haar zou hebben grootgemaakt en vervolgens gedumpt werd toen dat doel bereikt was.

Cardi gaat nu in de tegenaanval en eist 15 miljoen van haar voormalige manager. Ze verwijt hem onder meer bedrieglijk gedrag. Zo zou hij haar hebben wijsgemaakt dat het normaal is dat managers vijftig procent van de royalty's van hun artiesten innen, een veel groter aandeel dan gebruikelijk.

In de papieren beweert Cardi ook dat Shaft haar afzonderde van mensen uit haar omgeving, zodat hij de volledige controle over haar had. Ze stelt dat hij zich zelfs bemoeide met haar liefdesleven door haar te vertellen wie ze wel en niet mocht daten. Volgens TMZ probeerde hij ook haar relatie met Offset, met wie de rapster inmiddels getrouwd is en een kind verwacht, te saboteren.