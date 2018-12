Cardi B doet mee aan ‘Carpool Karaoke’ en raakt verzeild in een rusthuis TK

18 december 2018

Wie meedoet aan een ‘Carpool Karaoke’ met talkshowhost James Corden weet dat zijn carrière een duwtje in de rug zal krijgen, maar ook dat hij in vreemde situaties verzeild zal geraken. Cardi B mocht dat aan den lijve ondervinden. De rapster, die voor de gelegenheid een banaan en klauwen had aangetrokken, kreeg onder meer rijles van Corden en eindigde op het einde van de aflevering in een rusthuis.