Cardi B boos op vriendin die haar verdedigde: “Je had in haar gezicht moeten spuwen” KD

31 december 2018

14u23 0 Celebrities Cardi B (26) is boos op haar vriendin en werkneemster Patientce. De vrouw verdedigde Cardi B nadat een fotografe haar persoonlijk aanviel, maar dat vindt ze niet genoeg. “Je had in haar gezicht moeten spuwen”, verklaart Cardi B nu.

Het voorval vond plaats op de luchthaven van Sydney (Australië). Cardi B wou niet gefotografeerd worden toen ze van het vliegtuig stapte, dus liep ze door de luchthaven met een deken over haar hoofd. De plaatselijke pers kon dat duidelijk niet smaken. “Je bent hier bij ons, hier gelden onze regels”, aldus de paparazzi. Maar de zangeres negeerde hen straal.

Eén van de aanwezige fotografes viel Cardi B daarop persoonlijk aan. “Geen wonder dat je man je verlaten heeft”, sneerde ze, verwijzend naar de recente breuk tussen Cardi B en rapper Offset, die haar bedrogen heeft. Haar pr-verantwoordelijke en goede vriendin Patientce werd wild. “Vuile teef, ik zal je in elkaar slaan. Praat nooit over haar echtgenoot! Hou je vuile mond”, klonk het in niet mis te verstane bewoordingen.

“Ik dacht echt dat ze me zou slaan, het is een maffiabende”, getuigde de vrouw later in de Australische pers. “Ik sprak hen enkel aan omdat er veel kinderen waren die een foto met haar wilden, maar ze negeerde hen. Ik ben geen fan, nee. Ze is een slechte imitatie van Nicki Minaj.”

Hoewel veel fans het erover eens zijn dat de fotografe haar boekje te buiten ging, vinden ze ook dat Patientce overdreven reageerde. Cardi B werd vervolgens door haar fans op het matje geroepen omdat ze zich niet had uitgesproken over haar vriendin. Cardi B gaf gehoor aan de oproep en deelde een video op sociale media waarin ze toegaf boos te zijn op haar vriendin, alleen niet voor dezelfde reden als haar fans.

Cardi B vindt namelijk dat Patientce niet hard genoeg was tegenover de vrouw. “Ja, ik ben boos op Patientce. Wil je weten waarom? Ze had in die vrouw haar gezicht moeten spuwen", reageert de ster. Daarna neemt ze het weer voor de vrouw op. “Ze is niet enkel mijn werknemer, ze is een vriendin. Ze doet fantastisch werk en ik bedank haar elke dag.”