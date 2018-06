Cardi B bevestigt: "Ja, ik ben getrouwd" MVO

26 juni 2018

09u25 0 Celebrities Cardi B en Offset zijn vorig jaar september in het huwelijk getreden. Dat bevestigt de rapster nadat nieuwssite TMZ eerder maandag het huwelijkscertificaat van de twee publiceerde. Volgens haar wist niemand ervan en wilde ze dat eigenlijk zo houden.

"Er zijn veel momenten die ik met de wereld deel en er zijn een paar momenten die ik liever voor mezelf wil houden. Trouwen was daar een van", staat in een tweet van Cardi. Zij en Offset besloten op een ochtend te gaan trouwen toen ze beseften dat ze zo verliefd waren dat ze elkaar nooit meer kwijt wilden.

"We vonden iemand die ons wilde trouwen, en dat deed ze", aldus Cardi. Volgens haar was verder alleen een neef bij de ceremonie aanwezig. "Ik heb ja gezegd, zonder jurk aan, zonder make-up en geen ring." Die ring kwam later alsnog toen Offset voor Cardi door de knieën ging tijdens een concert in Philadelphia.