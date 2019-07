Cardi B begrijpt kritiek op haar rechtbankoutfits niet: "Waar wil je dat ik mijn kostuums haal? H&M?” SD

17 juli 2019

19u46

Bron: NYP 0 Celebrities Cardi B (26) heeft momenteel een rechtszaak tegen zich lopen voor poging tot geweldpleging en is dan ook vaak in de rechtbank te vinden. Dat de advocaat van de tegenpartij afgelopen weekend kritiek gaf op haar outfitkeuze, kan er echter niet in bij de rapster.

Cardi B zorgt ervoor dat ze er altijd piekfijn uitziet in de rechtbank, en kiest telkens voor dure en opzienbare outfits. Kan niet, vindt de advocaat van haar aanklagers, Joseph Tacopina. In een artikels dat afgelopen weekend in The Post verscheen, liet hij optekenen: “Cardi behandelt haar bezoekjes aan de rechtbank als een modeshow.”

In enkele video’s heeft de rapster nu gereageerd op de commentaar van Tacopina. Zo roept ze uit: “Waar moet ik dan mijn kostuums halen? H&M?” Daarmee verwijst ze naar een kostuum van 2.000 dollar dat ze op 25 juni droeg. “Ik kleed me niet ongepast wanneer ik naar de rechtbank ga. Ik kleed me als een dame!” In een andere video verdedigt ze haar keuze voor een bontjas. “Het was -10 graden Celsius buiten, dus ik kon kiezen tussen een gevoerde jas of een bontjas. Ik koos een bontjas en dat stoort je?" En op een dag moest ze zelfs zonder make-up naar de rechtbank, klinkt het. “Ik ging zonder make-up, enkel lippenzalf, want ik moest zo vroeg in de rechtbank zijn dat ik niet eens mijn haar kon kammen. Ik snap dat ik mijn borsten toon en dat ik gekke dingen draag, maar ... Ik kan er niet aan doen dat er elke keer ik naar de rechtbank ga 100 camera’s buiten staan.”

Ze is dan ook erg teleurgesteld in de reactie van Tacopina. “De advocaat die dan naar de pers stapt stelt me echt teleur ... Om dan te praten over wat ik aandoe. Waarom maak je je daar zorgen over? Dat toont gewoon aan dat je dit alleen maar voor de publiciteit doet. Ik ben al zes keer naar de rechtbank gekomen voor een klein vergrijp! Als ik een man was, zou het allemaal niets uitmaken.”

Cardi B werd aangeklaagd voor een gevecht in een stripclub in augustus. De rapster zou een waterpijp en twee flessen champagne naar enkele barmeisjes gegooid hebben omdat ze seks zouden hebben gehad met haar echtgenoot. Daarna droeg Cardi haar crew op om hen aan te vallen.