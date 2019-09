Cara Delevingne is het bestbetaalde model van Groot Brittannië, en zo speelde ze dat klaar MVO

09 september 2019

15u00 0 Celebrities Cara Delevingne is nog maar 27 jaar, en toch verdient ze al 66.000 euro per dag. Ofwel maar liefst 23 miljoen euro per jaar. Dat maakt haar het bestbetaalde model van Groot Brittannië. Maar hoe speelde ze dat klaar?

De Britse krant Daily Mail bericht dat topmodellen Kate Moss en Rosie Huntington-Whitely ‘slechts’ 10 en 9 miljoen euro verdienden dit jaar, amper de helft van Delevingne. Al heeft zij dat bedrag niet alleen aan haar modellenwerk te danken.

Instagram

Cara begon haar carrière zoals dat tegenwoordig de norm is: via Instagram. Daar trok ze de aandacht met gekke bekken, opvallende looks en natuurlijk de dikke wenkbrauwen waar ze intussen om bekendstaat. Haar grote doorbraak kwam er in de vorm van Sarah Doukas, de eigenares van Storm Modelling Agency. Cara was goed bevriend met haar dochter, en dus besloot Sarah om Delevingne een kans te geven voor de camera. Ze was bijna onmiddellijk succesvol, van de ene nacht op de andere. Wanneer ze vandaag iets met haar 43,2 miljoen Instagram-volgers deelt op vraag van een bedrijf, kan ze duizenden euro’s aanrekenen per post.

Vogue

Vanaf die eerste fotoshoot ging het dus erg snel. In 2012 was ze niet meer weg te denken uit de modewereld. Alexandra Shulman, hoofdredactrice bij Vogue, vond Cara ‘het gezicht van een generatie’ en zette haar op de cover. In totaal heeft ze vijftien keer op de cover van het blad gestaan. Dat bezorgde haar veel prestigieuze jobs, zoals modeshows en reclamecampagnes voor Burberry, Saint Laurent, Armani en Moschino. Voor een reclamecampagne verdiende ze zo’n 224.000 euro.

Later ging ze aan de slag bij Chanel en Lagerfeld. Voor die campagnes kreeg ze bedragen van zeven cijfers op haar bankrekening gestort.

Make-up

En ze hield het niet bij het promoten van kleding. Ze werd het gezicht van vele grote make-up merken, zoals Dior en Rimmel. Jammer genoeg leverde haar dat ook enkele negatieve ervaringen op. Zo werden twee van haar campagnes stopgezet omdat ze te misleidend waren: een rimpelcrème van Dior moest volgens het grote publiek nu niet persé worden aangeprezen door een prille twintiger zonder rimpels, en een mascara-reclame voor Rimmel was dan weer te hard bewerkt met Photoshop.

Parfum

Parfum promoten, dan maar? Ze sloeg de handen in elkaar met Burberry voor ‘My Burberry’ in 2014 en ‘Burberry Her’ in 2018. “Mijn relatie met Burberry is de langste die ik ooit gehad heb”, grapte ze daarover. Volgens kenners zou ze voor elke campagne een ‘lagere som van zeven cijfers’ betaald hebben gekregen.

TV-spotjes

Cara is daarnaast één van de weinige modellen die niet alleen goed scoort op posters, maar ook in tv-spotjes. Zo was ze al te zien in commercials voor Puma, Jimmy Choo, Rimmel en VW cars. Haar deal met Puma alleen al heeft haar meer dan twee miljoen euro opgeleverd.

Vastgoed

Niet alleen als model, maar dankzij het vastgoed van haar familie komt Cara goed aan de bak. Ze is directeur van het bedrijf Harvey White Properties Ltd., waarvan haar vader eigenaar is. Vorig jaar maakte het vastgoedkantoor 6 miljoen euro winst.

Films & tv

Cara acteert ook en was al te zien in enkele films waaronder waaronder ‘Paper Towns’, ‘Valerian’ en ‘Suicide Squad’. Sinds kort kunnen we haar ook naast Orlando Bloom aan het werk zien in de nieuwste fantasyreeks van Amazon Prime: ‘Carnival Row’. Stuk voor stuk miljoenendeals.

Muziek?

Maar uiteraard heeft Delevingne ook nog grootse plannen voor de toekomst. Naast modellenwerk en acteren zou ze ook graag gaan zingen. Ze werkte al mee aan de soundtrack van ‘Valerian’, maar had naar eigen zeggen toen al het gevoel dat er meer in haar zat. Wanneer we dan precies een plaat mogen verwachten, geeft ze nog niet prijs.