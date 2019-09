Cara Delevingne: “Harvey Weinstein raadde me aan een man als date in te huren om mijn geaardheid te verbergen” KDL

17 september 2019

17u04

Bron: DailyMail 0 Showbizz Cara Delevingne (27) heeft haar boekje opengedaan over Harvey Weinstein (67). Het model vertelt aan Net-a-Porter dat de van seksueel misbruik verdachte (film)producent haar ooit heeft aangeraden een man in te huren, die haar kon vergezellen naar feestjes en premières, om zo te verbergen dat ze seksueel fluïde is.

“Toen ik net audities aan het doen was, benaderde Weinstein me en noemde hij enkele namen van mijn bekende vrienden. Bij elk van hen vroeg hij of ik de lakens al gedeeld had met hen”, vertelt Cara, die zichzelf als seksueel fluïde omschrijft en een koppel vormt met ‘Pretty Little Liars’-actrice Ashley Benson. “Later vertelde hij ook nog dat ik best een man kon inhuren die me dan kon vergezellen op evenementen om zo mijn geaardheid te verbergen. Weinstein zei ook dat ik het nooit als actrice zou maken omdat ik lesbisch ben.”

Schuldig

Toen Cara Weinstein later nog eens zag om het over een mogelijke rol te hebben, begon de producent te vertellen over alle bekende actrices waarmee hij geslapen had en maakte hij seksuele opmerkingen, vertelt Cara. Ook Cara werd naar zijn hotelkamer geroepen. “Ik was bang maar hoopte dat ik het fout had en zodra ik de kamer betrad, voelde ik me veilig omdat er nog een andere vrouw was.” Maar toen liep het wel fout. “Weinstein vroeg ons om te kussen en in de hoop de meeting professioneel te maken, vertelde ik hem dat ik ook kan zingen. Daarna zei ik dat ik weg moest, maar toen ik aan de deur stond probeerde hij me op de mond te kussen”, stelt Cara. “Ik ben erin geslaagd om weg te raken uit te kamer en heb de rol wel nog gekregen.”

Cara zegt dat ze zich na het voorval schuldig voelde. “Het leek alsof ik iets verkeerds had gedaan, maar ik wilde ook niets vertellen over wat er gebeurd was omdat ik zijn familie niet wilde kwetsen. Ik was ook bang dat dit al voorgevallen was bij vele andere vrouwen, maar dat niemand ooit iets verteld had uit angst.”