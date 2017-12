Cara Delevigne krijgt veel kritiek voor dit reclamespotje MVO

Cara Delevigne ligt alweer onder vuur voor een reclamecampagne waar ze deel van uitmaakt. Deze keer gaat het om een filmpje van schoenenmerk Jimmy Choo. In de clip roepen mannen haar na en vertellen ze haar dat ze er goed uitziet. "Nogal toonloos in deze #MeToo tijden," klinkt het. Eerder kwam Cara al in opspraak door campagnes van Dior (waar ze als jonge vrouw reclame maakte voor anti-rimpelcrème) en Rimmel (waar ze mascara promootte die niet werkte zoals beloofd).

