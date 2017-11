Captain Kirk gaat mee naar Mars MVO

16u00 0 reuters William Shatner (links) en Leonard Nimoy. Celebrities William Shatner, de acteur die Captain James Kirk speelde in de Star Trek-series en -films, staat op een lijst van 2,4 miljoen namen die de NASA meeneemt naar Mars.

In totaal hebben 2.429.807 mensen zich aangemeld om hun namen te laten vastleggen op twee microchips die de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie in maart volgend jaar meestuurt op de missie InSight. In ruil voor hun registratie kregen de passagiers, onder wie de 86-jarige acteur, een boardingpass van NASA.

De Verenigde Staten lanceren de nieuwe lander InSight op 5 mei 2018. Die moet in het oppervlak van Mars gaan boren en de binnenkant van de planeet bestuderen. Dat moet meer leren over het ontstaan en de ontwikkeling van planeten als Mars en de aarde. Het is de bedoeling dat de lander op 26 november volgend jaar aankomt.